La péninsule de Samaná est la région la plus verte de la République dominicaine. Elle offre des plages de sable blanc, un milieu sous-marin coloré, une nature riche et une gastronomie savoureuse.

PUBLICITÉ

La péninsule de Samaná se situe à l'extrême nord-est de la République dominicaine. Dans cet épisode d'Explore, Cinzia Rizzi se rend dans cette région sauvage pour y découvrir un milieu sous-marin coloré, des plages de carte postale et la végétation luxuriante de cette île des Caraïbes.

Des airs de paradis perdu

Son voyage commence à Playa Rincón, au bout de la péninsule. Avec son sable blanc, son eau turquoise et ses cocotiers, cette plage est classée parmi les dix plus belles du monde.

Une faune spectaculaire

La pratique du snorkeling offre une sortie spectaculaire. Les récifs regorgent de coraux, d'éponges, d'oursins et de toutes sortes de poissons colorés. Entre janvier et mars, la baie de Samaná accueille également d'immenses créatures marines : les baleines à bosse viennent sur place pour se reproduire et mettre bas.

Des plats colorés

Avant de partir à cheval dans la région la plus verte et admirer l'impressionnante cascade du Salto El Limón, Cinzia Rizzi fait étape sur l'île paradisiaque de Cayo Levantado pour y déguster un plat traditionnel de Samaná : le "Pescado con coco", un plat coloré et savoureux qui reflète parfaitement la cuisine dominicaine.