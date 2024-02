"La Praia da Falésia", au Portugal, occupe la première place du classement Tripadvisor des "meilleures plages".

Dans un monde où la durabilité et la beauté naturelle dominent de plus en plus les choix des voyageurs, la "Praia da Falésia", au Portugal, apparaît comme le joyau de la couronne, en tête de la prestigieuse liste "Best of the Best Beaches" de Tripadvisor pour 2024.

Cette impressionnante étendue de sable blanc et de falaises colorées a été notée comme "la meilleure pour les promenades pittoresques et les bains de soleil", alors qu'elle occupait la sixième place en 2023.

L'Europe occupe les autres premières places, avec la "Spiaggia dei Conigli" à Lampedusa (Italie), en deuxième position et la plage de La Concha à Saint-Sébastien (Espagne) en troisième position.

Ces trois plages sont recommandées pour les voyages de printemps.

Le prix Tripadvisor met l'Algarve sur la carte

"Praia da Falésia", située au cœur de la région de l'Algarve, décroche la première place tant convoitée, enchantant les visiteurs par son mélange pittoresque de sable blanc et de falaises orange spectaculaires embrassées par l'océan Atlantique.

Ce qui distingue "Praia da Falésia", c'est son littoral vierge et son engagement en faveur du développement durable. Le parc naturel qui jouxte la plage protège son état impeccable et offre un sanctuaire à la flore et à la faune locales.

"Praia da Falésia" : ce qu'il faut savoir pour préparer sa journée de plage

La "Praia da Falésia", qui s'étend sur près de six kilomètres, est l'une des plages les plus vastes de l'Algarve.

Elle s'étend jusqu'au quartier "Olhos d'Água", d'Albufeira, à l'ouest, et partage ses frontières avec la station balnéaire de Vilamoura, à l'est. Bien qu'il s'agisse essentiellement de la même plage, l'extrémité ouest, plus étroite, est connue sous un autre nom, "Praia do Barranco das Belharucas".

Bien que "Praia da Falésia" soit située dans la partie la plus touristique de l'Algarve, la plage reste largement intacte, avec peu d'aménagements directement sur ses rivages sablonneux et ses fragiles falaises d'argile.

Plus loin de la plage, on trouve plusieurs complexes, hôtels et clubs de plage, dont "Anantara Vilamoura Algarve Resort", "The Residences at Victoria" et "Domes Lake Algarve Autograph Collection".

Si vous cherchez des options économiques, des appartements de vacances, des locations de vacances et des maisons d'hôtes sont disponibles dans les villes voisines d'Albufeira et de Vilamoura, où vous trouverez également de nombreux bars et restaurants.

Praia da Falésia au Portugal Canva

Comment se rendre à "Praia da Falésia" ?

Il y a plusieurs façons de se rendre dans la région de "Praia da Falésia". L'aéroport de Faro (FAO) est le plus proche, à une distance d'environ 30-40 minutes de la plage.

Depuis l'aéroport, les visiteurs peuvent louer une voiture ou utiliser des bus ou des taxis pour se rendre à leur logement.

Il est également possible de se rendre en train à Albufeira, un lieu touristique très prisé. La gare se trouve à environ 5,5 kilomètres de la vieille ville.

Pour rejoindre la plage de "Praia da Falésia" en bus, il existe un service peu fréquent de la compagnie Vamus qui part de la gare routière d'Albufeira vers Praia da Rocha Baixinha.

Si vous avez loué une voiture au Portugal, vous pouvez vous rendre à la plage en voiture, où vous trouverez un parking.

La meilleure période pour visiter "Praia da Falésia"

Pour les amateurs de soleil, les mois d'été, de juin à septembre, offrent le meilleur temps et des conditions idéales pour la baignade et les sports nautiques.

Cependant, vous pouvez également profiter d'un temps agréable et d'une moindre affluence pendant les saisons intermédiaires du printemps (avril à mai) et de l'automne (octobre à novembre).

Vous constaterez peut-être aussi que l'hébergement et les vols sont moins chers si vous voyagez en dehors des périodes de pointe.

"Spiaggia dei Conigli" : comment trouver la plage cachée ?

La "Spiaggia dei Conigli", en Italie, est arrivée en deuxième position sur la liste des meilleures plages de Tripadvisor et est réputée pour l'observation des tortues de mer et la plongée.

La sereine "Spiaggia dei Conigli" (plage des lapins), à Lampedusa, n'est accessible que par bateau ou à pied, par un petit sentier à l'écart de la route principale.

Bien qu'un peu difficile à localiser, l'effort en vaut la peine pour les eaux claires et le sable doux. Si vous ne disposez pas de votre propre moyen de transport, prenez l'un des bus qui partent toutes les heures de la ville de Lampedusa.

En raison de son sable blanc de rêve et de ses eaux bleues azur, la plage et sa réserve naturelle sont souvent comparées à celles des Caraïbes.

"Rabbit Beach" est l'une des rares plages d'Italie où l'on peut observer les tortues "Caretta Caretta" venir pondre leurs œufs et, si l'on a de la chance, voir éclore de jeunes tortues.

Pour l'hébergement, les voyageurs ont le choix entre plusieurs hôtels, maisons d'hôtes et locations de vacances près de la plage. Les hôtels de luxe les plus populaires à Lampedusa sont "La Rosa dei Venti", "La Calandra Resort" et "l'Hotel Cupola Bianca" pour les voyageurs à la recherche d'un séjour haut de gamme.

"Spiaggia dei Conigli" Canva

Comment se rendre à la "Spiaggia dei Conigli" ?

Pour se rendre à la "Spiaggia dei Conigli", il faut se rendre sur l'île de Lampedusa, située en mer Méditerranée entre la Sicile et la Tunisie.

En été, Lampedusa devient plus accessible grâce à des vols directs depuis les villes italiennes continentales comme Rome et Naples, et il existe également un service de ferry et des vols fréquents depuis la Sicile.

Plage de "La Concha" : l'une des plages les plus photographiées d'Europe

Troisième sur la liste des meilleures plages de Tripadvisor, la plage de "La Concha" à Saint-Sébastien en Espagne est l'une des plages urbaines les plus emblématiques et les plus photographiées d'Europe, réputée pour sa beauté naturelle et son atmosphère animée.

Située le long de la pittoresque baie de "La Concha", la plage offre du sable blanc, des eaux turquoise, des sports nautiques et une longue promenade, ce qui en fait une destination populaire pour les habitants et les touristes.

"La Concha" est incroyablement bien équipée et dispose d'installations de plage, notamment de toilettes, de douches, de casiers et de parasols classiques bleus et blancs.

Plusieurs hôtels sont accessibles à pied depuis la plage, notamment "l'Hotel de Londres y de Inglaterra", le "Zenit Convento San Martin" et "l'Hotel Arbaso".

Comment se rendre à la plage de "La Concha" ?

Il est facile de se rendre à la plage de "La Concha" grâce au réseau de transport bien desservi de Saint-Sébastien. La ville est très accessible par avion, par train et par la route, et de nombreux hôtels se trouvent à distance de marche de la plage.

L'aéroport de Saint-Sébastien (EAS) est le plus proche et propose des vols nationaux et internationaux. La gare de Saint-Sébastien, également connue sous le nom de "Donostia-San Sebastián", est la principale gare ferroviaire.

La plage de "La Concha" Canva

Meilleure période pour visiter la plage de "La Concha"

Les mois d'été, de juin à août, sont les plus populaires et offrent un temps chaud et ensoleillé, idéal pour la baignade, les bains de soleil et les sports nautiques. Pendant cette période, la ville s'anime avec des festivals, des événements culturels et des activités de plein air, créant ainsi une atmosphère festive.

La saison estivale attire des foules plus importantes. Si vous souhaitez profiter de la plage en toute décontraction, nous vous conseillons de visiter la ville pendant les saisons intermédiaires, au printemps et à l'automne, lorsque le temps est encore agréable et que la ville et la plage sont moins fréquentées.

Comment les meilleures plages de Tripadvisor ont-elles été choisies ?

Basé sur l'analyse de tous les avis laissés sur Tripadvisor concernant les plages du monde entier pendant un an, le prix révèle les plages les mieux notées par les voyageurs qui s'y sont rendus.

Qu'il s'agisse d'avis élogieux sur des panoramas de rêve, d'une propreté inégalée ou d'une mer propice aux sports nautiques, les lauréats ont offert les meilleures expériences de plage dans l'ensemble.

Les trois meilleures plages de Tripadvisor se trouvent toutes en Europe

Parmi les autres plages du top 10 figurent "Palm-Eagle Beach" à Aruba, "Grace Bay" aux Turks et Caicos et "Manly Beach" à Sydney, en Australie.

Sarah Firshein, responsable éditoriale chez Tripadvisor, affirme : "nos 25 premiers gagnants représentent à eux seuls 18 pays sur cinq continents".

"Les trois premières plages se trouvent toutes en Europe, évinçant les Caraïbes, toujours très populaires, signe que certains voyageurs sont désireux de troquer les vacances typiques en station balnéaire pour les côtes du Portugal, de l'Italie et d'ailleurs".

Aux États-Unis, les gagnants s'étendent cette année sur huit États, des côtes septentrionales du Maine aux côtes pacifiques de l'Oregon, ce qui signifie que les habitants de tout le pays ont accès à de superbes plages à portée de voiture.

Toutefois, Hawaï et la Floride se distinguent sans surprise par le plus grand nombre de plages primées, Hawaï arrivant en tête avec dix lauréats.

"Manly Beach" à Sydney Canva

Quelles sont les autres plages figurant sur la liste ?

En plus d'honorer les meilleures plages du monde, Tripadvisor a introduit un nouveau classement des plages durables, récompensant les destinations qui s'engagent en faveur de la conservation de l'environnement.

Des plages de sable doré de "Sandbanks Beach" au Royaume-Uni aux eaux azurées de "Radhanagar Beach" en Inde, ces havres de paix durables incitent les voyageurs à ménager la terre tout en profitant du soleil.