Les Grecs, qui en ont assez des plages couvertes de transats, s'appuient sur des drones et une application de signalement des citoyens pour lutter contre la surpopulation.

Les plages grecques couvertes de transats-parasols et autres chaises longues se font de plus en plus rares, car le respect de nouvelles règles est désormais contrôlé par des drones.

Les restaurants, les bars et les sociétés de location qui n'ont pas de permis pour installer des chaises longues "sauvages" sur la plage sont ciblés.

Les drones surveillent également les établissements qui placent leurs sièges trop près de la mer. En effet, les chaises longues et les parasols doivent se trouver à au moins quatre mètres du rivage, conformément à la législation introduite en mars. Cela signifie que les chaises de location ne sont plus autorisées sur les plages de moins de quatre mètres de large.

Les drones sont aidés par les citoyens locaux via l'application numérique MyCoast, qui répertorie les établissements légaux et encourage les utilisateurs à signaler les infractions.

Au début du mois, les médias locaux ont rapporté que plus de 1 000 plaintes avaient été reçues, ce qui a permis d'infliger plus de 350 000 euros d'amendes en cinq jours seulement.

"Notre objectif est de protéger, d'une part, l'environnement et le droit des citoyens à accéder librement à la plage et, d'autre part, de préserver notre produit touristique ainsi que l'esprit d'entreprise sain représenté par les commerçants qui font bien leur travail", a déclaré le ministre grec de l'Economie nationale et des finances, Kostis Hatzidakis.

Quelles plages font l'objet d'une répression en Grèce ?

Les inspections récentes ont porté sur 14 plages grecques, en particulier sur celles situées dans les zones protégées "Natura", afin de les protéger contre l'installation illégale de parasols et de sièges.

La plage de Kryoneri, sur la côte nord-ouest du pays, a fait l'objet de 169 plaintes au début du mois. La majorité d'entre elles concernaient des établissements qui utilisaient une partie de la plage dépassant la zone convenue. La plage voisine de Valtos a également fait l'objet d'un certain nombre de plaintes.

De l'autre côté du pays, les plages de Lagonisi et de Nea Heraklia en Chalcidique ont été examinées pour des infractions similaires, de même que la plage de Klima sur l'île d'Égine et la plage de Masouri sur l'île de Kalymnos.

Les plages de destinations touristiques populaires comme Corfou et Rhodesont également été visées.

L'amende la plus élevée (220 000 euros) a été infligée à une entreprise qui opérait sans licence sur la plage de Thymari à Anavyssos, à une heure de route au sud d'Athènes.

Quelles sont les nouvelles règles visant à réduire l'affluence sur les plages grecques ?

L'objectif de l'application et des patrouilles de drones est d'appliquer la législation introduite par le ministère de l'Economie nationale et des finances en mars dernier.

À l'époque, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avait publié sur TikTok une vidéo annonçant les nouvelles règles.

En vertu de la loi, les plages grecques doivent désormais être exemptes de bancs solaires à 70 %, ou à 85 % pour celles situées dans des zones protégées, où la construction est également strictement limitée.

Les établissements qui utilisent ou louent des transats doivent obtenir un permis à cet effet, qui peut être obtenu par le biais de ventes aux enchères en ligne. Les détenteurs de permis doivent veiller à ce que la plage reste propre et accessible, notamment en affichant la signalisation adéquate. Ils doivent également s'assurer de la présence d'un maître-nageur.

À l'approche de la saison touristique estivale, les nouveaux contrôles devraient contribuer à réduire la surpopulation et la privatisation illégale des plages grecques.

D'autres mesures de répression du surtourisme sont attendues dans le pays, notamment l'imposition de limites aux navires de croisière accostant sur les îles grecques populaires de Mykonos et de Santorin à partir de 2025.