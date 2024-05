Par euronews

Le thé est très répandu en Turquie, plus que dans n'importe quel autre pays. Nous avons échangé avec un producteur local pour tout savoir sur le çay.

En Turquie, le thé, ou çay, n'est pas un simple rafraîchissement, c'est aussi un élément clé de la culture turque. Consommé tout au long de la journée, après le dîner ou lors d'événements sociaux, le çay est une composante essentielle des interactions sociales. La Turquie est tout simplement le plus grand consommateur de thé par personne au monde. Il existe même de prestigieux « maîtres du thé » qui le produisent, le promeuvent et le consomment dans leur vie quotidienne.

Ahmet Albayrak est l'un de ces experts, sommelier en thé et propriétaire des plantations de Ceceva dans le village de Haremtepe, au bord de la mer Noire (la région turque la plus propice à la production). Il y a trois ans, après avoir constaté l'augmentation de la consommation en Turquie, Ahmet et sa partenaire Esra Albayrak ont ​​ouvert les plantations pour permettre aux visiteurs de goûter aux feuilles locales. Ahmet nous a accordé quelques instants pour nous parler du çay.

Pourquoi le thé est-il si important en Turquie ?

La consommation régulière de thé en Turquie remonte à la Route de la Soie, lorsque les auberges en bord de route, appelées caravansérails, proposaient du thé aux voyageurs fatigués. Il est ensuite devenu un incontournable pour les grands voyageurs. Sa grande présence actuelle est le fruit d'efforts délibérés datant du XXe siècle, lorsque le parlement turc a commencé à encourager les citoyens à cultiver des feuilles sur les territoires favorables au thé au bord de la mer Noire.

Pour Ahmet et pour tous les Turcs, il fait désormais partie de la vie quotidienne. « Pour les Turcs, il n'y a pas d'heure pour boire du thé », explique-t-il. « Chez nous, les réunions sont toujours organisées autour d'un thé. Au travail, les pauses sont des ‘pauses thé’ et le thé produit en Turquie convient parfaitement au palais turc, c'est pourquoi il est tant apprécié. »

Ahmet poursuit en expliquant que si le thé turc est si spécial, c’est parce que le climat plus froid que l'on trouve sur la côte voit les plantes couvertes de neige en hiver. Ce froid agit comme une barrière naturelle contre les maladies, les plantes n'ont donc pas besoin de protection chimique, et les feuilles ont une saveur naturelle et forte.

Où est produit le çay ?

Environ 60 % du thé turc est cultivé à Rize, une région montagneuse et brumeuse au bord de la mer Noire. Le microclimat d'ici en fait l'endroit idéal pour cultiver les plantes, avec son atmosphère humide et pluvieuse propice au développement des feuilles de thé. Non seulement il est produit ici, mais il ne quitte pratiquement pas la Turquie, car il est très demandé partout dans le pays.

Comment préparer la tasse parfaite de çay turc ?

Le çay turc est brassé différemment des autres thés. Ahmet précise : « En Turquie, la préparation du thé se fait dans une sorte de théière en deux parties, appelée ‘caydanlik’. Il y a de l'eau bouillante dans la partie inférieure et une certaine quantité d'eau chaude et de feuilles de thé est placée dans la partie supérieure. On le sert ensuite en le diluant avec de l'eau dans un verre spécifique aux Turcs. »

Les théières turques traditionnelles, les caydanlik, sont spectaculaires. Beaucoup sont grandes, décorées et fabriquées à partir de divers matériaux tels que la porcelaine, l'acier et le cuivre. La préparation du thé en Turquie demande plus de temps que dans d'autres pays, ce qui ajoute au sentiment de cérémonie associé à sa consommation. Les verres, quant à eux, sont petits, à goulot étroit (parfois en cuivre ou en acier) et conçus pour conserver la chaleur. Bien que traditionnellement dégusté sans sucre, de nombreux amateurs de thé y ajoutent du sucre ou du miel pour adoucir son côté amer.

Quels sont les meilleurs endroits pour déguster une tasse de çay ?

Il n'y a pas de mauvais endroit pour déguster une tasse de çay et les suggestions d'Ahmet sont variées, à commencer par ses propres jardins. Il recommande également de boire du thé dans le Bosphore, à Izmir Kordon et en Hellespont. Pour un séjour avec vue, la colline de Çamlica à Istanbul est l'endroit idéal. Située du côté asiatique d'Istanbul, cette colline de près de 300 mètres de haut offre une vue sur tout le Bosphore. De nombreux salons de thé et restaurants ottomans parsèment le parc public, ce qui rend la dégustation d'une tasse de çay ici vraiment idyllique.