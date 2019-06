Times Square sur un fil : nouvelle performance de Lijana et Nik Wallenda

Et une performance réussie de plus pour les funambules frères et soeurs Wallenda. A la hauteur d'un immeuble de 25 étages, ils ont traversé Times Square à New York ce dimanche soir, suspendus sur un cable de 2cm de large. Avec un moment critique, quand Nik a du croiser et enjamber sa soeur Lijana afin que tous deux puissent poursuivre leur progression.

Lijana, particulièrement, a du surmonter son stress : Tombée de dix mètres de haut lors d'un entraînement en 2017, elle avait été gravement blessée.