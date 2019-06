Détresse, un migrant salvadorien et sa fille se noient entre Mexique et USA

Trois pays et leurs peuples sont réunis ce mercredi, sans l'avoir voulu, dans la profonde tristesse et la compassion : le Salvador, le Mexique et les Etats-Unis. Une photographie qui circule notamment sur les réseaux sociaux est en train de provoquer là-bas une forte secousse émotionnelle. Elle montre crûment deux corps qui flottent près de la rive mexicaine du Rio Bravo - que les Américains appellent plus volontiers le Rio Grande -, ceux d'un jeune homme et d'un enfant, des migrants qui se sont noyés en tentant de franchir le fleuve, qui marque aussi la frontière, afin de se rendre clandestinement dans l'eldorado américain supposé.

Les deux victimes ont été retrouvées lundi, précisément dans les environs de Matamoros, dans l'Etat mexicain de Tamaulipas. Après enquête, les autorités judiciaires ont indiqué qu'elles étaient originaires du Salvador, qu'il s'agissait d'un jeune père, âgé de 25 ans, et de sa fillette de deux ans environ. Ils sont morts emportés par des courants violents, sous les yeux de l'épouse et maman de 21 ans qui essayait de traverser en même temps qu'eux mais qui a réussi à s'en sortir vivante. Elle a pu remettre pied du côté mexicain