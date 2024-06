Mexique : Claudia Sheinbaum devient la première femme présidente du pays

La candidate du parti de gauche au pouvoir a remporté la présidentielle mexicaine avec une large avance.

La climatologue Claudia Sheinbaum détient une avance irréversible dans la course qui ferait d'elle la première femme présidente du Mexique, selon un premier décompte officiel.

L'Institut national électoral (INE) a indiqué que Mme Sheinbaum avait obtenu entre 58,3 % et 60,7 % des voix, selon un échantillon statistique. La candidate de l'opposition Xóchitl Gálvez obtient elle entre 26,6 % et 28,6 % des voix et Jorge Ãlvarez Máynez entre 9,9 % et 10,8 % des voix.

La candidate du parti de gauche au pouvoir a fait campagne sur la poursuite de la voie politique tracée au cours des six dernières années par son mentor politique, le président Andrés Manuel López Obrador.

Mme Sheinbaum, âgée de 61 ans, a mené la campagne de bout en bout, malgré le défi lancé par Mme Gálvez. C'était la première fois au Mexique que les deux principaux adversaires étaient des femmes.