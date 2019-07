Au moins douze morts et plus de 150 blessés dans un attentat suicide dans l'est de l'Afghanistan. L'attaque a été revendiquée par les talibans. Le kamikaze s'est fait exploser à bord d'une voiture piégée à Ghazni. Il a pris pour cible les services de renseignement. Cet attentat intervient alors que se déroulent au Qatar des pourparlers de paix entre responsables américains et insurgés. A noter que plus de cinquante enfants figurent parmi les blessés.