Un véritable raz-de-marée dans les rues de Madrid. Quatre cent mille personnes ont défilé samedi dans la capitale espagnole pour la Marche des fiertés. Des festivités dédiées cette année aux pionniers de la cause homosexuelle et des craintes vis-à-vis de la montée de l'extrême droite dans le pays.

La gay pride a 50 ans, un long chemin a été parcouru depuis 1969 mais certains pays sont encore en retard dans l'avancée de la reconnaissance des droits LGBT +.

"Ici on voit des couples se donner la main et ça n'arrive pas en Colombie. C'est un problème compliqué en Amérique latine, ici on peut être avec son petit ami ou sa petite amie et c'est vraiment chouette. Il s'agit de vivre son amour, l'amour est à tous les coins de rue. Je n'ai jamais participé à quelque chose d'aussi grand", a déclaré Juan Sebastián de Colombie.

Même ambiance festive dans les rues de Londres... Le maire de la ville, Sadiq Khan, a fait une apparition très remarquée lorsqu'il est venu saluer les militants LGBT.

Ce 50e anniversaire a une importance particulière, alors que les agressions homophobes se multiplient en Europe. En 1969 à New York, des émeutes éclatent entre la police et la clientèle homosexuelle d'un bar le Stonewall. Ces émeutes sont aujourd'hui considérées comme la première pierre du mouvement pour les droits des homosexuels aux Etats-Unis et dans le monde.