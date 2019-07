Grand-Prix de Montréal : retour gagnant pour Teddy Riner

Après presque deux ans d'absence, le roi du judo mondial a renoué avec la compétition officielle par un succès au Grand-Prix de Montréal.

Dans la catégorie des plus de 100 kg, le Français Teddy Riner a dû user de toute son expérience et de sa maîtrise pour écarter successivement le Tchèque Lukas Krpalek et le Japonais Hisayoshi Harasawa.

_"Cela a été difficile pour moi aujourd'hui, _a reconnu après son dernier combat le double champion olympique. Depuis 18 mois, je me prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Je sais que je n'ai pas réalisé mon meilleur tournoi mais j'ai quand même réussi à m'imposer. J'ai affronté des adversaires redoutables et c'est ce qu'il me fallait aujourd'hui."

Cette troisième et dernière journée de compétition au parc Olympique de Montréal a été marquée par la domination des judokas japonais : Shori Hamada (- 78 kg), Mashu Baker (- 90 kg) et Sarah Asahina (+ 78 kg) ont remporté trois nouveaux titres et porté à sept le nombre de médailles d'or nippones dans ce rendez-vous canadien.