Hong Kong mise sur son potentiel culturel international

我們的星級藝術家村上隆已來港慶祝 #村上隆對戰村上隆 展覽開幕:明天跟我們一起去會見這位藝術家!他將於下午1時半至2時半在賽馬會立方展開藝術家講座,亦會於下午3時至4時20分在限時概念店舉辦簽名會!展覽將於明天正式開放給公眾參觀,展覽期由6月1日到9月1日。不要錯過這次機會,快到 www.ticketflap.com/murakami購買你的門票! #大館當代美術館 #大館 Our star artist Takashi Murakami @takashipom is in Hong Kong to celebrate the opening of #MURAKAMIvsMURAKAMI: Come meet him tomorrow at the artist talk (few seats left) from 1:30pm-2:30pm at JC Cube and the signing session from 3pm-4:20pm at the special pop-up store. The exhibition will be open to the public from tomorrow, 1 June until 1 September 2019. Don’t miss this chance. Grab your tickets on www.ticketflap.com/murakami! #TaiKwunContemporary #TaiKwun @taikwuncontemporary ©TM/KK