Câbles diplomatiques : Trump s'en prend à Theresa May

C'est le dernier épisode d'un feuilleton qui empoisonne les relations entre Londres et Washington depuis dimanche. Le Mail on Sunday avait alors publié des câbles de l'ambassadeur britannique à Washington, dans lesquels il qualifiait l'administration Trump d'inepte et de dysfonctionnelle.

Dans une série de tweets, le président américain s'en est pris cette fois directement à Theresa May, estimant que la nomination d'un nouveau Premier ministre serait une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni. Il a aussi fait savoir que son administration n'aurait plus de contacts avec l'ambassadeur Kim Darroch.

Car si Londres a regretté la publication de ces mémos au vitriol et s'en est excusé, Kim Darroch ne sera pas démis de ses fonctions, du moins pas tant que Theresa May sera encore aux commandes. Un successeur doit être nommé le 23 juillet et il prendra la tête du gouvernement britannique dès le lendemain.