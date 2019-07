L'incroyable destin de la vidéo originale des premiers pas de l'Homme sur la Lune

Serait-ce l'une des plus grandes bévues de tous les temps ? Alors que l'humanité s’apprête à célébrer le cinquantième anniversaire des premiers pas de l'Homme sur la Lune, une petite histoire s'est invitée dans la grande Histoire. Petite ? Quoique... La NASA va sans doute devoir dépenser des millions de dollars pour (re)mettre la main sur la seule vidéo originale de ce moment historique.

En effet, l'agence spatiale américaine avait décidé en 1976 de faire de la place dans ses placards. Des milliers de bandes-vidéo avaient été ainsi envoyées au rebut pour être ensuite vendues par lots aux enchères. Un stagiaire de la NASA, Gary George, s'était porté acquéreur de plus de 1 000 vidéos pour la modique somme de 218$... sans savoir, que dans ces bandes, dormait un trésor.

"Je n'imaginais pas que quelque chose de valeur puisse se trouver dans le stock que j'avais acheté", a expliqué Gary George, ingénieur en mécanique de 65 ans à la retraite vivant aujourd'hui à Las Vegas. "Je revendais pour quelques dizaines de dollars ces bandes à des chaînes de télévision qui les réutilisaient ensuite", effaçant donc ce qui se trouvait au préalable dessus.

Mais un jour, alors que Gary et son père étaient en train de sortir de sa voiture des cartons contenant une partie de ces fameuses bandes, le regard du paternel avait été attiré par une inscription se trouvant sur trois d'entre elles : Apollo 11 EVA, July 20, 1969 REEL 1.

Les fameuses trois bandes Courtesy Sotheby's/Handout via REUTERS

Ni une, ni deux, le père de Garry lui dit : "Si j'étais toi, je regarderais ça de plus près, je pense qu'on a quelque chose là !" Et effectivement le moins que l'on puisse dire, c'est... bingo ! Car derrière l'acronyme EVA se cache "Extra Vehicular Activity" dans le jargon de la NASA, soit en bon français "sortie extravéhiculaire".

"LE" moment historique. Neil Armstrong pose le pied sur la Lune dans la nuit du 20 au 21 juillet à 3h56, heure française - Capture vidéo Reuters/Sotheby's

Gary a mis un peu de temps pour visionner le contenu de ces vidéos, mais le jour où, c'est la sidération. Ces images sont inestimables, ces bandes contiennent, en effet, les enregistrements de l'astronaute Neil Armstrong posant son pied gauche le 20 juillet 1969 sur notre satellite et de sa "canonique" déclaration "That's one small step for (a) man, one giant leap for mankind" (Un petit pas pour l'Homme, mais un grand pas pour l'humanité / Un petit pas pour un homme, mais un grand bond pour l'humanité). Mais ce n'est pas tout, car parmi ces plus de deux heures de vidéo, se trouve aussi des images de Buzz Aldrin bondissant, en proie à la faible gravité lunaire, ou l'échange téléphonique entre les deux astronautes et le président américain d'alors, Richard Nixon, sans oublier le planter de la bannière étoilée. N'en jetez plus !

Les deux astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur le sol luniare, le 20 juillet 1969 - Capture vidéo Reuters/Sotheby's

Le son et les images présents sur ces bandes ont été enregistrés par une caméra mise en place par Neil Armstrong sur le sol lunaire. Elle s'y trouve encore aujourd'hui.

La caméra, plantée par Neil Armstrong, photographiée par Buzz Aldrin NASA

En 2006, la NASA, un brin penaude, avait admis avoir perdu la trace des images originales de l'épopée d'Apollo 11. L'agence spatiale américaine s'était, en 2018, rapprochée de Garry pour lui faire une offre et racheter les fameuses bandes. Mais cette tentative de médiation a échoué.

Garry s'est finalement résolu à vendre ses précieux documents. La vente sera organisée le jour exact du 50e anniversaire des premiers pas de l'Homme sur la Lune, le 20 juillet prochain à New York par la maison Sotheby’s. Les bandes pourraient atteindre, selon les estimations, plus de deux millions de dollars. Et vraisemblablement, parmi les acquéreurs les plus motivés, la NASA va sans doute tenter de réparer sa terrible erreur.

Gary, lui, va sans doute pouvoir jouir d'une retraite dorée sous les sunlights de Vegas.