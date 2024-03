Le vaisseau Starship "perdu" lors de sa redescente sur Terre

Par Euronews

Le décollage était pourtant réussi, après son lancement depuis une base spatiale au Texas. Mais en redescendant vers la Terre, la fusée Starship a été perdue, selon l’entreprise spatiale américaine Space X.

Il s’agissait là du troisième vol d’essai, après deux tentatives en avril et en novembre 2023, qui s’étaient soldées par des explosions.

Mais Space X, ne perd pas espoir de pouvoir un jour, installer une colonie sur Mars, grâce à Starship, qui est la fusée la plus grande et la plus puissante au monde.

La NASA compte également sur ce vaisseau pour faire atterrir ses astronautes sur la Lune lors d’une mission prévue en 2026.