Simon Yates remporte la 12ème étape du Tour de France

Le britannique Simon Yates remporte la 12 étape du Tour de France. Il devance ses deux compagnons d'échappée, l'espagnol Pello Bilbao et l'autrichien Gregor Muhlberger.

Cette 12éme étape était la première dans les Pyrénées. À l'issue de la course, le français Julian Alaphilippe conserve le maillot jaune. Le peloton a franchi la ligne à plus de neuf minutes et demie du vainqueur.

Après le trio de tête, le belge Benoot et les italiens Felline et Trentin franchissent la ligne avec 1 min 28 de retard. Au classement général, Julien Alaphilippe conserve de l'avance, il est talonné par le britannique Geraint Thomas à 1min et 12sec.

Demain, les coureurs se rendent à Pau pour l'unique contre la montre individuel du Tour de France 2019.