Algérie-Sénégal : la Coupe d'Afrique (CAN) prête pour la finale

Le Caire se prépare à accueillir ce soir la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football entre l'Algérie et le Sénégal. 10.000 supporters algériens sont attendus dans la capitale égyptienne pour supporter les "Fennecs", qui espèrent remporter la deuxième CAN de leur histoire, après celle de 1990.

Le Sénégal favori ?

Après avoir éliminé deux des prétendants au titre, la Côte d'Ivoire et dernièrement le Nigeria, les Algériens affrontent cette fois le Sénégal, la meilleure équipe africaine du moment, estime Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie : "Il y a un adversaire qui est numéro 1 au classement FIFA par rapport à la zone Afrique, qui a été au mondial dernièrement. Nous n'y étions pas, et nous avons été éliminés au dernier tour de la Coupe d'Afrique."

Favori, le Sénégal, emmené par la star de Liverpool Sadio Mané, n'a pourtant encore jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et sa seule et unique finale dans la compétition remonte à l'année 2002. Un crève-coeur se souvient le sélectionneur Aliou Cissé, qui était alors capitaine des Lions de la Teranga : "17 ans c'est long, il y a eu depuis 5 ou 6 CAN, beaucoup de nos garçons avaient 5 ou 6 ans."

La ferveur populaire monte

Le match se jouera également dans les tribunes et devant les télévisions. A Dakar, les rues et les visages se parent de rouge, jaune et vert, les couleurs du drapeau de l'équipe nationale.

Même ferveur en Algérie, où des milliers de supporters ont embarqué dans des avions pour Le Caire, pour être au plus près de cette finale.

Elle sera également très suivie en France, où les dernières victoires de l'Algérie ont été marquées par des scènes de joie et aussi quelques débordements. La sécurité sera renforcée ce soir à Paris et dans d'autres grandes villes du pays.