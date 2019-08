Fonte de glace record après l'arrivée de la canicule au Groenland

Alors que l'Europe occidentale respire à nouveau, la canicule s'est abattue sur le Nord du vieux continent.

Avec des températures de 15 degrés supérieures aux normales de saison, le Groenland voit fondre ses glaces à toute vitesse, y compris sur les hauteurs de l'île.

Rien que pour le dernier jour du mois de juillet la région a perdu 10 milliards de tonnes de glace. Il s'agit de l’épisode de fonte de glace le plus important depuis 2012 et le second le plus important depuis 1950.

Andrew Friedman, rédacteur en chef du Washington Post pour l'environnement et la science, prévient que ces crises environnementales vont s'intensifier."_On pensait qu'après la crise de 2012, de tels événements ne se produiraient au Groenland que tous les 150 ans. Pourtant, bien sûr, cela s'est produit en 2012 et se reproduit à présent. C'est donc quelque chose de plus en plus fréquen_t."

Un constat inquiétant, reflet du changement climatique qui sévit depuis plusieurs années. La banquise a commencé à diminuer dans les années 1980. Mais cette année semble celle de tous les records : Elle a atteint son niveau le plus faible jamais enregistré à la mi-juillet.