Navire humanitaire surpeuplé recherche destination sûre pour ses 356 rescapés

L'Ocean Viking, le navire humanitaire qui patrouille au large des côtes libyennes, a effectué un quatrième sauvetage en quatre jours ce lundi. 105 personnes supplémentaires, en majorité des Soudanais, ont été recueillies, portant à 356 le nombre de migrants à bord quand le bateau rouge ne peut en accueillir qu'entre 200 et 250.

"Cet après-midi, j'ai reçu des informations en provenance du bateau. Ce quatrième sauvetage est confirmé et on dépasse effectivement les 350 rescapés désormais, nous a confirmé Sam Turner, chef des missions de sauvetage de MSF en Libye. Il ne fait aucun doute que la situation se complique au fur et à mesure que nous accueillons plus de personnes. Il va devenir absolument crucial de pouvoir les débarquer dans un endroit sûr, le plus rapidement possible."

En attendant, l'Ocean Viking continuera à sillonner les eaux libyennes, aucun autre navire n'étant prêt à prendre la relève. Les conditions météo en Méditerranée devraient se détériorer mercredi.