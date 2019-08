La Liga et la Bundesliga sur le pont !

Après l'Angleterre et la France la semaine dernière, deux championnats majeurs reprennent leurs droits ce week-end. La Liga espagnole et la Bundesliga allemande verront dès ce soir leurs champions remettrent leur titre en jeu : le FC Barcelone se déplace à Bilbao, le Bayern de Münich recevant le Hertha Berlin.

Tour d'horizon des forces en présence.

Le Barça, plus qu'un champion

Vainqueur de 8 des 11 dernières éditions, le Barça règne sur le championnat d'Espagne comme peut-être seul le Real Madrid des années 50 était parvenu à le faire. Une hégémonie partie pour durer tant les Catalans semblent encore s'être renforcés cet été.

Le club qui sera encore dirigé par Ernesto Valverde a recruté Frenkie de Jong, le maître à jouer du brillant Ajax, demi-finaliste de la Ligue des Champions, et surtout Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), l'un des tous meilleurs joueurs du championnat. Le champion du monde devra trouver sa place dans une animation offensive ultra-riche. Lionel Messi, Luis Suárez et Ousmane Dembélé sont toujours là. Malcom (Zenith St Petersbourg) est parti, Coutinho ne devrait pas tarder. Le Brésilien laissera-t il sa place à son compatriote Neymar ? Il reste deux bonnes semaines de négociations avant de pouvoir apporter une réponse à ce feuilleton estival.

Sempiternel rival du Barça, le Real Madrid ne rassure pas les suiveurs de la Liga. Le retour de Zinedine Zidane avait déclenché une vague d'optimisme parmi les socios. Le recrutement avait débuté fort avec les arrivées rapides de Luka Jović et Ferland Mendy en doublures de Karim Benzema et Marcelo, les venues de deux nouveaux espoirs cariocas, Eder Militão et Rodrygo. Le président Pérez avait ensuite honoré sa promesse en lançant un recrutement galactique. Mais à l'arrivée d'Eden Hazard (Chelsea) n'a pas succédé celle de Paul Pogba. Désormais Madrid espère chiper l'étoile Neymar à son ennemi catalan. Une arrivée quasi indispensable pour calmer des supporters de la maison blanche particulièrement courroucés par une inhabituelle année blanche.

Zinedine Zidane en pleine réflexion

Pour beaucoup, le recrutement le plus réussi de l'été est à mettre au crédit de l'Atlético de Madrid. Diego Simeone est resté pour relever le pari de renouveler un effectif en fin de cycle. Les symboles Godín (Inter Milan) et Griezmann (Barcelone) sont partis, tout comme Lucas Hernández ou Filipe Luis.

L'attaque des Colchoneros sera désormais conduite par la nouvelle attraction du football portugais, João Félix, recruté à prix d'or à Benfica et qui a déjà fait oublier Grizou en une poignée de matches de préparation.Le Mexicain Hector Herrera (FC Porto) a tout d'une bonne pioche, comme le finaliste de la C1 Kieran Trippier (Tottenham). Autre pépite en devenir, le défenseur central Mario Hermoso, récupéré du côté de l'Espanyol.

Le Bayern vise le grand huit

En Allemagne, c'est le Bayern qui écrase la concurrence, sept titres d'affilée pour le géant bavarois. Le Borussia Dortmund sous JürgenKlopp ou sous Lucien Favre n'est jamais parvenu à tenir la cadence toute une saison.

Mais les mouvements d'effectif ravive l'espoir du côté du mur jaune. Le retour de Mats Hümmels en provenance du rival a d'abord flatter l'orgueil des supporters du club de la Ruhr. Les signatures de Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) et le recrutement définitif de Paco Alcácer (FC Barcelone) ont même fait oublier la vente de la starlette US Christian Pulisic (Chelsea).

L'Allemagne aussi à son Hazard

Au Bayern, les dirigeants se sont principalement activés à renouveler leur ligne défensive. Manuel Neuer devrait en avoir fini avec ses ennuis physiques après une saison de cauchemar. Deux champions du monde renforcent la défense. Lucas Hernández remplace numériquement Hümmels et BenjaminPavard (VfB Stuttgart), viendra titiller la paire Joshua Kimmich-Niklas Süle. Enfin offensivement, seul Ivan Perišić (Inter de Milan) est arrivé dans un secteur orphelin des légendes Franck Ribéry et ArjenRobben, et qui a aussi perdu le Colombien James, reparti au Real.