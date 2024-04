Espoir d'une trêve à Gaza : le Hamas donnera sa réponse "sous 48 heures"

Par euronews avec AP

L'espoir d'une trêve à Gaza, assortie d'un échange d'otages, renaît. Le Hamas donnera sa réponse aux dernières négociations avec Israël "d'ici 48 heures". La construction d'un quai flottant pour acheminer l'aide humanitaire se poursuit.

Vers une trêve tangible à Gaza ? Alors que l'armée israélienne reste mobilisée, le Hamas donnera sa réponse d'ici "48 heures" concernant un éventuel cessez-le-feu doublé d'un échange d'otages, selon la télévision israélienne Channel 12.

Les termes de l'accord ont été transmis au groupe islamiste samedi via les médiateurs égyptiens au Caire.

Israël a déjà déclaré qu'il s'agissait des négociations de "la dernière chance" avant une opération terrestre contre Rafah.

Des médias ont rapporté qu'Israël exigeait la libération de 33 femmes, enfants, personnes âgées et malades, alors que le Hamas affirmait n'en avoir que 20, mais ces informations n'ont pas été confirmées par les responsables israéliens.

Dans le même temps, le Premier ministre Benjamin Netanyahu est resté catégorique dans son intention d' "en finir" avec le Hamas à Rafah.

Samedi, le Premier ministre a également souligné qu'une décision de la Cour internationale n’affecterait pas les actions de guerre israéliennes, selon Times of Israël. Il s'agit d'une référence aux informations apparues la semaine dernière sur la possibilité que la Cour pénale internationale de La Haye émette des mandats d'arrêt contre lui et d'autres hommes politiques et militaires pour des violations présumées du droit international à Gaza.

Sur le terrain, et face à la pression internationale, Israël a intensifié l'afflux d'aide humanitaire à Gaza. Samedi, Tsahal a publié une vidéo montrant la construction en cours (depuis mars) d'un pont flottant, destiné à recevoir de l'aide transportée par voie maritime, principalement par l'armée américaine.