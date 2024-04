L'offensive russe dans la région de Donetsk place l'armée ukrainienne sous vive tension

Par euronews avec AP

Kyiv a confirmé samedi que les forces russes avaient pris le contrôle d'"un tiers" du village d'Ocheretyne, au nord-ouest d'Avdiivka dans la région de Donetsk, à la suite de la dernière opération offensive russe.

PUBLICITÉ

L'offensive russe en Ukraine enregistre toujours des succès sur le terrain. Kyiv a confirmé samedi avoir perdu le contrôle partiel du village d'Ocheretyne dans la région de Donetsk.

Même si les médias ukrainiens insistent sur le fait que Kyiv dispose toujours d'un "contrôle de tir" sur le terrain, d'autres sources indiquent que la défense ukrainienne dans la zone "s'est presque divisée en deux et s'est effondrée".

Cet échec ukrainien serait dû au manque criant d’obus d’artillerie et de défense aérienne.

Alors que le nouveau programme d'aide américain est en route, certaines sources craignent que les efforts offensifs russes ne mettent en danger l'intégrité des positions ukrainiennes dans la région de Donetsk.

Autre facteur inquiétant pour l'armée ukrainienne : le manque de personnel auquel le gouvernement tente de faire face avec sa nouvelle loi de mobilisation très controversée (lien en anglais). Selon le New York Times (lien en anglais), les Etats-Unis auraient fait pression sur Kyiv pour _"résoudre les problèmes de conscription"._Le New York Times cite le secrétaire d'État américain James C. O'Brien qui a déclaré que "l'Ukraine doit s'assurer d'avoir les gens dont elle a besoin pour combattre".