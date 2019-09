"Into the Okavango", ce documentaire retrace la première expédition scientifique effectuée Au Botswana, dans le delta de l’Okavango, le second plus grand delta intérieur du monde situé en plein milieu du désert du Kalahari. Le marais de l’Okavango est une zone partagée par trois pays d’Afrique australe, l'Angola, la Namibie et le Botswana.

Après avoir remporté le prix de meilleur explorateur de l'année au festival National Geographic à Washington, le réalisateur Neil Gelinas et son documentaire "Into the Okavango" sont de retour sous les projecteurs avec une nomination aux Emmy Award 2019.

"Au total, nous avons parcouru plus de 2 000 kilomètres et passé environ quatre mois sur la rivière dans des pirogues traditionnelles. Comme vous pouvez l'imaginer, ceux qui participent à ce type d'expédition traversent des moments très difficiles, physiquement et psychologiquement. Il est important de faire preuve de résilience à la fois psychologique et spirituelle", explique Kerllen Costa du National geographic qui a participé à l'expédition.

Le bassin de la rivière Okavango couvre une surface hydrologiquement active d'environ 324 000 km2. L'eau du delta est très pure en raison du peu d'agriculture et d'industrie sur les rives de l'Okavango. La population du delta vient de cinq groupes ethniques, chacun avec leur culture et leur langue.

"Le documentaire était essentiel pour décrire les difficultés de cette zone, mais surtout pour montrer les nouvelles choses que nous avons découvertes sur notre chemin, dans cette région de l’Angola que personne n’avait explorée scientifiquement auparavant. Alors que nous étions tous concentrés pour franchir les obstacles, toute l’équipe de tournage a réussi à filmer tout ce qui se présentait sur notre chemin", ajoute Kerllen Costa.

Un prochain documentaire intitulé Cuando doit sortir au mois d’octobre. Il retrace une expédition scientifique menée en 2018 le long de la rivière Cuando qui traverse l’Angola, le Botswana, la Namibie et la Zambie.