Comment déguster du saké japonais comme un expert ?

Le saké japonais connaît de plus en plus de succès en Europe. Éminent spécialiste de cette boisson fermentée complexe, Sylvain Huet organise le Salon européen du saké chaque année à Paris, le plus grand événement dédié à cette boisson hors du Japon. L'édition 2019 aura lieu du 5 au 7 octobre.

En marge d'une édition de Taste consacré à cet engouement pour le saké, nous le rencontrons à L'Atelier du Saké à Paris. Il nous donne les clés de sa dégustation.

Servi de plus en plus frais

"Traditionnellement, le saké se buvait chaud, depuis des siècles, mais depuis une quarantaine d’années au Japon et de par le monde, les sakés les plus appréciés sont des sakés extrêmement raffinés et élégants, avec des arômes beaucoup plus prononcés de fruits, de fleurs, de sous-bois, d’épices, qui s’apprécient à l’opposé plutôt frais, c’est-à-dire dans une gamme de température de 10-12 degrés," fait-il remarquer.

"Ces sakés peuvent se boire dans les objets traditionnels dont l’on se sert pour boire au Japon : des objets en céramique, en alliage, en bois, parfois même en bambou, en métal, en verre ou dans de la verrerie à pied, qui ressemble un peu aux verres à vin, mais pour lequel on développe aujourd'hui des véritables verres dédiés au saké," explique Sylvain Huet.

Saké et convivialité

"Au Japon, il n’y a pas beaucoup de règles pour boire le saké, mais une règle fondamentale, c’est que l’on ne se sert jamais : si vous êtes à table et que vous avez onze convives, votre travail c’est de servir les onze convives, mais le travail des onze convives, c’est de vous servir vous-mêmes," indique l'expert. "C’est une règle qui permet à la fois de ne pas boire trop car on sert généralement dans des petits contenants, mais le fait d’aller servir l’autre apporte énormément de convivialité puisque vous devez tour à tour servir et parler à chacun des autres invités," conclut-il.