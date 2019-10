Coupe du monde de rugby : Angleterre-Nouvelle Zélande, première demi-finale !

Impressionnante Angleterre en quarts de finale de la coupe du monde de rugby. Le XV de la Rose a écrasé l'Australie, samedi à Oita au Japon.

Une victoire 40 à 16 avec deux essais de Jonny May (18', 21'), un du pilier Kyle Sinckler (46') et le coup de grâce signé Anthony Watson (76'). Le tout saupoudré de la magie au pied d'Owen Farrell (4 transfos et 4 pénalités).

C'est la troisième fois en neuf coupes du monde que les Wallabies s'inclinent en quarts face aux Anglais après 1995 et 2007.

Les All Blacks invincibles ?

7. Le chiffre qui ne porte pas chance au XV du trèfle. 7 coupes du monde pour 7 éliminations en quarts de finale. Et si l'Irlande n'a pas à rougir de sa lourde défaite face aux All Blacks, on retiendra les 7 essais inscrits par les doubles champions du monde en titre.

La Nouvelle-Zélande n'a laissé aucune chance à son adversaire, score sans appel de 46 à 14 avec des essais signés Aaron Smith (14', 20'), Beauden Barrett (32'), Codie Taylor (48'), Matt Todd (61'), George Bridge (73'), Jordie Barrett (79'). Côté Irlandais, c'est Robbie Henshaw (69') qui sauve l'honneur.

Avec ce succès, c'est une affiche de rêve se tiendra donc samedi prochain à Yokohama. Deux armadas invincibles qui cumulent les records depuis le début de la compétition. Enfin surtout les Blacks : score le plus élevé (71-9 contre la Namibie), plus large victoire (63-0 contre le Canada), plus grand nombre de points inscrits (203 en 4 matches) ou d'essais marqués (29).

Qui pour complèter le dernier carré ?

Dimanche, suite et fin de ces quarts avec la France qui devra renverser le Pays de Galles pour espérer disputer le dernier carré. Coup d'envoi, 9h15, heure française.

Ensuite, poussé par tout un pays soudainement pris de passion pour le ballon ovale, le Japon tentera un nouvel exploit face à l'ogre sud-africain.