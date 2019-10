Une découverte vieille de plusieurs millénaires...

L'Egypte a dévoilé, ce samedi, les détails de trente anciens cercueils en bois avec des momies découvertes à l'intérieur de la ville de Louxor. Il s'agit de la plus grande découverte de ce genre depuis plus d'un siècle.

Les cercueils , vieux de trois mille ans, finement sculptés et peints, étaient fermés avec des momies à l'intérieur et étaient "en bon état de conservation, de couleur et d'inscriptions complètes", ont déclaré les responsables. Elles étaient destinées aux prêtres et aux enfants, hommes et femmes, datant du Xe siècle av. J.-C., sous le règne de la 22e dynastie des Pharaons.

Les cercueils seront restaurés avant d'être transférés dans une salle d'exposition au Grand Musée égyptien, qui doit ouvrir l'année prochaine à côté des pyramides de Gizeh, a indiqué le ministère.