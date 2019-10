Rugby : enquête sur la photo polémique de l'arbitre de Galles/France

C'est la polémique du moment en Terre ovale, tendance hexagonale. World Rugby, l'instance internationale, va ouvrir une enquête après la publication sur les réseaux sociaux d'un cliché montrant l'arbitre du match Galles-France Jaco Peyper mimant avec des supporters gallois hilares le coup de coude de Sébastien Vahaamahina. Les dirigeants de la fédération française de rugby s’étaient rapidement offusqués de l’attitude de l'arbitre, en demandant "des explications".

Accepter et digérer la défaite est une chose. Mais se faire chambrer par l'arbitre qui avait officié lors du quart de finale qui a vu la victoire, sur le fil (20-19), du Poireau sur le Coq, s'en est trop pour le président de la fédération française, Bernard Laporte. "Quand on se réveille et qu'on voit ça, c'est choquant, même inadmissible. Il faut être prudent et voir si c'est une vraie photo ou un montage. C'est ce que je vais demander à World Rugby, je vais ce soir (lundi) à Tokyo pour toute la semaine, on va analyser" a-t-il ainsi réagi au micro de la chaîne d’information française BFM TV.

"Si c'est vrai, c'est inconcevable et inadmissible ; on se moque de Sébastien Vahaamahina et de la France. Je crois que ça mérite une lourde sanction car un arbitre doit être exemplaire en dehors et sur le terrain" a ajouté le président de la fédération.

Même son de cloche chez le vice-président de la "Fédé", Serge Simon. "Si cette photo est vraie elle est choquante et des explications seront nécessaires" avait écrit dimanche soir ce dernier sur son compte Twitter.

La fédération internationale a donc pris position ce lundi."World Rugby est au courant d'une photo circulant sur les réseaux sociaux montrant Jaco Peyper avec un groupe de supporters du pays de Galles après le quart de finale entre le pays de Galles et la France hier (dimanche) à Oita. Il serait inapproprié de faire d'autre commentaire alors que nous sommes en train d'établir les faits", a ainsi expliqué la fédération internationale dans un communiqué.

Côté gallois, la lecture de l'affaire est tout autre. Le sélectionneur du pays de Galles, Warren Gatland, a tenu à minimiser l'affaire. "Je pense juste qu'il (Jaco Peyper) a eu sa 50e cape (50e match international arbitré), il pose avec quelques supporteurs et fait une blague sur l'incident de jeu", a déclaré le technicien néo-zélandais. "La façon dont les gens interprètent, cela les regarde", a ajouté Gatland. "La façon dont les choses se passent et la façon dont les gens sont politiquement corrects... Les gens font des montagnes d'un rien. C'est comme cela que je vois la situation en ce moment".

Sebastien Vahaamahina avait été logiquement expulsé en début de seconde période (49e) pour avoir asséné un violent coup de coude en pleine mâchoire au joueur gallois Aaron Wainwright. Son expulsion avait sérieusement grévé les chances des Bleus, les réduisant à 14 jusqu'à la fin de la rencontre.

World Rugby a indiqué que le joueur de Clermont sera auditionné jeudi prochain par une commission de discipline indépendante. Il risque plusieurs matches de suspension.