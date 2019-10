A Lyon, un Ken Loach toujours très politique

Newcastle, 2018... le nouveau film de Ken Loach est, comme à l'habitude du réalisateur anglais, bien ancré dans la réalité. Une réalité dure et pénible, entre "überisation" du travail et paupérisation de la working class... Sorry We Missed You est sur les écrans européens ce automne.

A 83 ans, Ken Loach est un habitué des festivals et des récompenses. Il a reçu deux Palmes d'Or à Cannes, en 2006 et en 2016. Le cinéaste était à Lyon ces derniers jours pour le Festival Lumière et pour donner une masterclass sur le cinéma social.

Les gens ont un bon instinct, ils veulent vivre bien, ils veulent vivre avec dignité, ils ne veulent pas vivre dans l'inégalité. Les gens sont toujours encourageants ! Ken Loach

"Le cinéma commercial, c'est quelque chose d'autre, a t-il déclaré. Mais il y a une bonne tradition d'un cinéma qui reflète la vie que nous connaissons. Il faut être optimiste ! Les gens ont un bon instinct, ils veulent vivre bien, ils veulent vivre avec dignité, ils ne veulent pas vivre dans l'inégalité. Les gens sont toujours encourageants"!(...) "Nous savons que si Boris Johnson passe son accord, ce ne sera pas dans l'intérêt des citoyens ordinaires, mais dans celui des grandes entreprises, ce ne sera pas ce dont les gens ont besoin en matière de sécurité du travail, de salaires décents, de bons services publics ... mais ce ne sera pas cela, ce sera un accord qui soutiendra les grandes entreprises "