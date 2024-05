Européennes : le candidat du parti du chancelier Scholz passé à tabac

Par eurionews avec AP

Un candidat du parti de centre-gauche du chancelier Olaf Scholz aux élections pour le Parlement européen du mois prochain a été battu et gravement blessé alors qu'il faisait campagne dans une ville de l'est du pays, a déclaré son parti samedi.

Il s'agit du dernier incident en date d'une série de tensions politiques en Allemagne à l'approche des élections. Les sociaux-démocrates de Scholz, ou SPD, ont lancé leur campagne officielle pour le scrutin du 9 juin avec un rassemblement la semaine dernière à Hambourg, fief de longue date du chef de file social-démocrate.

Matthias Ecke, candidat du parti social-démocrate, a été agressé alors qu'il collait des affiches à Dresde vendredi soir, a déclaré le parti. Il a été transporté à l'hôpital et a dû être opéré pour ses blessures.

La ministre de I'intérieur, Nancy Faeser, qui est également membre du parti, a déclaré que s'il était prouvé que l'agression était motivée par des considérations politiques, cela représenterait "une grave atteinte à la démocratie".

"Nous assistons à une nouvelle dimension de la violence antidémocratique", a déclaré Mme Faeser.

Le gouvernement et les partis d'opposition affirment que leurs membres et leurs partisans ont été victimes d'une vague d'agressions physiques et verbales et ont demandé à la police de renforcer la protection des hommes politiques et des rassemblements électoraux.