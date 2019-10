Le visage de Paris 2024 dévoilé

Aujourd'hui, Paris-2024, c'est trois choses : c'est d'abord du sport, et on voulait qu'à travers le symbole de la médaille, la médaille d'or parce que c'est la forme et la couleur de la médaille d'or, on puisse vraiment démontrer qu'à Paris-2024, le sport sera au coeur de ce projet. Le deuxième symbole pour nous, c'est forcément la flamme olympique et paralympique, parce que c'est l'énergie des Jeux, c'est ce que l'on transmet de pays en pays, de génération en génération, et c'est cette énergie qui va nous mener jusqu'à la cérémonie d'ouverture et on espère que ce seront des Jeux magnifiques. Et le troisième symbole, c'est Marianne, c'est ce clin d’œil aux valeurs de la France, parce qu'on veut que ces Jeux aient une vraie identité française.