Automobile : les promesses électriques d'Honda

Honda, un constructeur complètement électrique avant 2022 ? C'est ce que promet le groupe japonais, qui assure qu'il ne construira à ce moment là plus que des véhicules électriques ou hybrides, notamment la "e", une citadine ludique et au look rétro.

Le mois dernier, Honda a annoncé qu'il éliminerait tous les véhicules diesel de ses ventes en Europe d'ici 2021. Tom Gardner, vice-président de Honda Europe : "On le voit, le marché s'intéresse de plus en plus à la technologie électrique. En plus la législation autour de l'environnement est de plus en plus claire, et nous suivons cette voie en termes de développement d'une nouvelle gamme complètement électrique. Nous voyons un grand changement arriver en Europe et à mon sens aujourd'hui nous y apportons notre réponse".

L’Union européenne veut obliger les constructeurs automobiles, sous peine d'amende, à réduire les émissions de dioxyde de carbone de leurs véhicules, et ce dès l'année prochaine.

C'est avec de petits véhicules, censés être abordables et visant les jeunes conducteurs, que les marques japonaises attaquent un marché qui a du mal à vraiment décoller et qui reste pour l'instant niché dans le haut de gamme.