Les ventes de véhicules électriques Volkswagen en Europe ont chuté de près d'un quart au cours des trois premiers mois de l'année, les consommateurs revenant à l'essence.

Dans sa dernière mise à jour financière du 10 avril, l'entreprise a indiqué que les ventes de véhicules tout électriques ont baissé de 24 % en Europe, tandis que les ventes ont augmenté de 91 % en Chine, d'une année sur l'autre.

Toutefois, dans l'ensemble, l'entreprise a déclaré avoir augmenté ses livraisons de véhicules de 3 % pour atteindre 2,10 millions de véhicules, les principaux moteurs étant la Chine, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord.

"Les véhicules à moteur à combustion ont augmenté de 4 % pour atteindre 1,97 million d'unités, ce qui a permis de compenser la légère baisse de 3 % à 136 400 véhicules tout électriques (BEV). Dans ce segment, la forte croissance en Chine (+91%) n'a pas entièrement compensé le déclin en Europe (-24%).

"Néanmoins, les commandes de BEV en Europe occidentale ont évolué positivement de janvier à mars. Plus de deux fois plus de modèles tout électriques ont été commandés par rapport à la même période de l'année dernière (+154 %), de sorte que la banque de commandes de BEV s'élève actuellement à environ 160 000 véhicules", indique un communiqué de l'entreprise.

Hildegard Wortmann, membre du comité exécutif élargi de Volkswagen pour les ventes, a commenté les derniers résultats.

"Dans un environnement de marché qui reste difficile, le groupe Volkswagen a réalisé une solide performance de livraison au premier trimestre. Notre portefeuille de produits diversifié nous donne la flexibilité nécessaire pour compenser les fluctuations de la demande dans certains segments - comme c'est pour le moment le cas en ce qui concerne les véhicules tout électriques - dans d'autres.

"L'augmentation des commandes pour nos modèles tout électriques en Europe nous rend confiants dans la croissance de ce segment, tant dans notre région d'origine que dans le monde entier sur l'ensemble de l'année. Plus de 30 lancements de modèles pour tous les types de motorisation cette année nous donneront un coup de pouce dans les mois à venir."

Pourquoi les Européens reviennent-ils à l'essence ?

En février, le Parlement européen a voté en faveur d'une nouvelle loi interdisant la vente de voitures à essence et diesel à partir de 2035.

Cette nouvelle règle, qui s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de lutte contre le changement climatique dans l'UE, accélérera la transition de l'Union vers les véhicules électriques.

Malgré cela, les ventes de véhicules électriques ont baissé en Europe au premier trimestre 2024, car le secteur a encore des défis à relever, tels que le coût élevé et le manque d'infrastructures de recharge, comme l'a également souligné le Forum économique mondial dans un rapport récent.

"Un rapport récent d'Ernst & Young souligne les effets positifs que la réglementation, les subventions et les incitations ont eu pour stimuler l'adoption... mais même avec des subventions, le coût reste l'un des plus grands obstacles à l'adoption par le marché de masse. En moyenne, les VE coûtent plus d'un quart de plus que les modèles à moteur à combustion interne. Cependant, au fil du temps, leur coût de possession est inférieur - ce dont les acheteurs de voitures ne sont pas très conscients, souligne EY", indique le rapport du Forum économique mondial.

Le Forum économique mondial a par ailleurs noté que le retard dans la mise en place d'infrastructures de recharge continue d'affecter le marché.

"Ernst & Young prévoit que l'adoption de la voiture s'essoufflera en l'absence d'importants réseaux publics de chargeurs rapides destinés à ceux qui ne peuvent pas recharger chez eux ou qui ont besoin de recharges sur des trajets plus longs. Cela nécessitera la suppression de la bureaucratie, des approbations plus rapides de la part des autorités locales et des connexions au réseau disponibles de la part des réseaux d'utilité publique", indique également le rapport.