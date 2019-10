L'exposition événement Léonard De Vinci au Louvre

C'est l'événement artistique et culturel de l'année en France. L'exposition Léonard De Vinci, au musée du Louvre, rassemble 162 travaux du maître de la Renaissance. Un rendez-vous exceptionnel avec l'artiste, grâce aux prêts d'oeuvres très rares venues de la cour d'Angleterre, du Vatican ou encore du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg.

"Il parait qu'il y a énormément d'oeuvres qui ont été égarées, perdues, éparpillées explique Gisèle Lelemberg, en visite dans l'exposition, c'est pour cela qu'on en retrouve encore maintenant quelques unes qu'on essaye d'authentifier. Mais pour moi c'était un génie, il a touché à tout, à la technologie, à la créativité et à la perfection."

10 ans de travail

Cette rétrospective est le fruit de 10 années de travail pour rassembler les oeuvres, dont le célèbre "Homme de Vitruve", oeuvre fragile conservée à Venise, et 10 des 20 peintures attribuées à Léonard De Vinci :

"C'est incroyable à voir, s'enthousiame David Graham, venu du Canada. Cela nous montre toute la science que Leonard De Vinci nous a apportée. Il avait prévu beaucoup de choses très intéressantes. De toute évidence, il a pris des mesures exactes et il était, comment dire, en avance sur son temps... "

La Joconde reste dans sa salle, hors exposition

La plus célèbre muse de De Vinci, Mona Lisa, ne fait pas partie de l'exposition mais se plonger dans l'univers de la Joconde est possible via une expérience en réalité virtuelle de sept minutes proposée en fin de parcours. Une immersion en 3D à laquelle il faut s'inscrire en arrivant.

"C'est une expérience assez extraordinaire, réagit Lorenz Baumer à sa sortie de la pièce virtuelle, car on a l'impression d'être dans la tête de Léonard De Vinci, d'être revenu au temps de Léonard De Vinci, d'être dans l'univers, dans la façon dont on vivait à cette époque, et de rencontrer la Joconde a travers ce qu'elle a à nous raconter. "

L'exposition "Léonard de Vinci" est à voir, sur réservation, jusqu'au 24 février.