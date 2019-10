"L'important, c'est de participer" mis aux enchères en décembre

Avis aux amateurs de l'histoire du sport, le manuscrit original de 1892 exposant les prémisses des Jeux olympiques modernes, sera mis aux enchères à New-York le 18 décembre prochain.

Dans ce document de 14 pages, Pierre de Coubertin, aristocrate français et défenseur de l'athlétisme, expose sa volonté de faire revivre l'ancienne tradition sportive sous une forme plus moderne et internationale. Il a rédigé le document sous la forme d'un discours dans lequel il a défendu l'esprit d'excellence des Jeux, la promotion du fair-play et les "avantages personnels et sociétaux".

C'est très émouvant, parce qu'il est venu avec cette idée de ressusciter les Jeux olympiques uniquement parce qu'il voulait donner - et c'était son premier objectif - il voulait donner accès à une pratique régulière du sport aux jeunes Français. Thomas Bompard Président de Sotheby's West Coast

D'une valeur estimée entre 700 000 et 1 million de dollars, ce manuscrit fut le déclencheur de la création du Comité olympique international et des premiers Jeux olympiques modernes, à Paris en 1896.

Cette déclaration, intemporelle, continue de résonner aujourd'hui.