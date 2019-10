Salvini inflige un revers à la coalition au pouvoir aux régionales en Ombrie

En Ombrie, fief historique de la gauche italienne, la coalition de droite menée par Matteo Salvini, a remporté les élections régionales.

Le mouvement 5 étoiles est le grand perdant de ce scrutin. Le parti s'est effondré à 7,4% des voix, contre 32% aux législatives de mars 2018.

Il s’agissait là d’un test pour l'alliance entre le Parti Démocrate et le Mouvement 5 étoiles au pouvoir depuis moins de deux mois. Un gouvernement penchant à gauche et pro-européen qui a remplacé la coalition populiste entre la Ligue et 5 étoiles qui a gouverné l’Italie entre juin 2018 et août 2019.

La candidate de la Ligue de Salvini, soutenue par les néo-fascistes de Frères d'Italie et Forza Italia de Silvio Berlusconi, a obtenu une majorité écrasante de 57,55%. Face à elle, Vincenzo Bianconi, issu de la société civile et soutenu par une alliance entre le Parti Démocrate et le Mouvement Cinq Etoiles a lui obtenu 37,5% des voix.

Individuellement, le parti démocrate s'est adjugé d'un score de 22%. Derrière lui, les frères d'Italie ont obtenu plus de 10% des voix, suivi du mouvement 5 étoiles, suivi du parti de Berlusconi qui s'écroule sous les 6%.

Pour Matteo Salvini, l'exécutif en place et ses ministres "occupent de façon abusive et momentanée le gouvernement national".

Les sondages d'opinion montrent que la Ligue, avec son message anti-immigrés, anti-impôts, a perdu peu de soutien depuis qu'elle a perdu le pouvoir au niveau national et reste facilement le parti le plus populaire en Italie, avec environ 30% des voix.