Doublé kenyan lors du marathon de New York

Il y avait un goût de déjà vu dimanche dans les allées de Central Park. Comme en 2017, Geoffray Kamworor a imposé sa loi lors du marathon de New York. Le Kenyan de 26 ans s'annonçait comme le grand favori de cette 49ème édition et il n'a pas flanché lors des 42 km de course. Après l'abandon rapide du dernier vainqueur, l'Ethopien Lelisa Desisa, il s'est s'échappé en compagnie de son partenaire d'entraînement, Eliud Kipchoge. Geoffray Kamworor a terminé la course en solitaire pour couper la ligne d'arrivée en un peu plus de 2 heures et 8 minutes.

Chez les féminines, les Kenyanes ont également signé un doublé... Mais si on attendait plutôt Mary Keitany, quadruple vainqueur de l'épreuve, c'est finalement sa jeune compatriote Joyciline Jepkosgei qui a créée la sensation elle s'est échappée au 37ème kilomètre pour boucler son premier marathon en 2 heures 22 minutes et 38 secondes, soit le deuxième chrono de l'histoire de la course.