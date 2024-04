Le 25 avril de Sérgio Godinho : de Vancouver à un Portugal en fête

"J'ai appris la révolution par un article de journal alors que j'étais en exil au Canada". Comment l'auteur-compositeur-interprète a vécu cette époque "à brûle-pourpoint", à la première personne.

PUBLICITÉ

La carrière de Sérgio Godinho n'a que quelques années de plus que la démocratie au Portugal. En 1974, année de la révolution, il sort son troisième album studio, "À queima-roupa". Peut-être le plus politique d'entre eux, le chanteur de la résistance vit alors en exil au Canada. Il a laissé derrière lui deux albums enregistrés pendant la dictature, dont le premier, "Os sobreviventes" (enregistré en 1971 et sorti l'année suivante), a été interdit par le régime, suivi de "Pré-histórias" (1972).

Godinho note une coïncidence intéressante entre les noms des albums et la situation au Portugal : "Le nom "Os sobreviventes", "Les survivants", a un rapport avec le passé, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à ce moment-là, avec ceux qui ont survécu. Dans "Préhistoires", quelque chose est annoncé, préparé - ce qui s'est avéré vrai. D'une manière ou d'une autre, quelque chose comme le 25 avril allait se produire. Et "À queima-roupa" (À courte distance) a été lancé en plein PREC (le processus révolutionnaire en cours), à un moment où tout se passe de près".

Depuis, Godinho s'est imposé comme l'une des principales voix du Portugal libre et démocratique.

Sérgio Godinho dans les années 1970 Arquivo pessoal de Sérgio Godinho

Alors qu'il donne une série de concerts pour célébrer 50 ans de liberté, il a parlé à Euronews de son 25 avril et de la manière dont il a vécu tous les changements qui se produisaient.

Retour à l'effervescence

"J'étais à Vancouver. J'étais dans l'océan Pacifique. En d'autres termes, c'était paisible", dit-il en souriant. "Et j'ai découvert le désordre. J'en ai entendu parler par un article de journal très laconique, qui disait seulement que des chars de l'armée avaient occupé la place centrale de Lisbonne. Je ne savais pas s'il s'agissait d'un coup d'État contre le régime ou d'un coup d'État d'extrême droite et ce n'est que quelques jours plus tard, lorsque j'ai lu un article sur le Mouvement des forces armées, que j'ai compris la signification du coup d'État et que j'ai ressenti une immense joie. J'en ai parlé à mon père, qui était un grand antifasciste. Non pratiquant, mais antifasciste. J'ai donc décidé de venir, avec la mère de ma fille aînée. J'ai passé deux semaines ici, je suis retourné au Canada pour terminer l'enregistrement de mon troisième album et je suis rentré définitivement au Portugal en septembre 1974".

J'ai appris le 25 avril par un article de journal très laconique, qui disait seulement que des chars de l'armée avaient occupé la place centrale de Lisbonne. Sérgio Godinho Chanteur et auteur

Et comment s'est passé ce retour à la vie active ? "Très bien. Pendant 15 jours, j'ai chanté dans d'innombrables "free corners" (concerts spontanés) qui étaient organisés presque quotidiennement et de manière très spontanée. J'avais seulement deux disques, mais les gens pouvaient chanter les chansons de ces disques, ils pouvaient dire "la liberté passe par ici" (paroles de la chanson "Maré Alta" de 1971), sur place. C'était très important", explique-t-il.

La chanson "Liberdade", enregistrée en 1974, est devenue un hymne de la gauche portugaise, avec son célèbre refrain "Paix, pain, éducation, santé et logement". Pour lui, les paroles n'ont rien perdu de leur pertinence et il est tout à fait logique de continuer à chanter ce qui reste l'un de ses plus grands succès : "Nous ne vivons pas dans une société parfaite et il y a encore des problèmes dans tous ces secteurs", dit-il.

Ne pas baisser les bras

L'état actuel du Portugal l'inquiète, surtout au vu des résultats des dernières élections législatives, lors desquelles Chega a réussi à plus que quadrupler le nombre de députés à l'Assemblée de la République, avec une solide troisième place et plus de 18 % des voix.

"Ces dernières élections ont secoué beaucoup de gens", déclare-t-il. "Cette montée de l'extrême droite fait peur et inquiète. Même l'affluence à mes concerts me semble liée au fait que les gens sont un peu secoués et qu'ils ont besoin de se rassembler et de réagir". C'est pourquoi, ajoute-t-il, "il faut être très vigilant" et sa musique reste d'actualité.

Je pense que l'affluence à mes concerts est liée au fait que les gens se sentent secoués par ce qui se passe. Sérgio Godinho Chanteur et auteur

Des concerts dans tout le pays

Sérgio Godinho parcourt le pays avec le concert "Liberdade 25", un nom qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il célèbre le 50e anniversaire de la révolution d'avril et reprend le nom d'une de ses chansons les plus emblématiques.

Outre les dates dans les arènes de Lisbonne et de Porto à la fin du mois de mars, il a joué dans diverses régions du Portugal, notamment dans la cour de l'École pratique de cavalerie de Santarém, d'où sont partis les chars de Salgueiro Maia au petit matin des 24 et 25 avril 1974, ce qu'il appelle le "kilomètre zéro" de la révolution.