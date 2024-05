Washington accuse la Russie d'utiliser des armes chimiques en Ukraine

Par Euronews avec AP

L'accusation américaine est intervenue le jour même où une attaque de missile balistique russe contre la ville portuaire d'Odessa a tué au moins six personnes.

Washington a accusé la Russie de déployer des armes chimiques comme « méthode de guerre » en Ukraine, en violation des lois internationales interdisant leur utilisation.

Le département d'État américain a déclaré que la Russie avait utilisé un agent étouffant - la chloropicrine - pour « gagner du terrain » sur l'Ukraine dans un communiqué publié mercredi.

« L'utilisation de tels produits chimiques n'est pas un incident isolé et est probablement motivée par la volonté des forces russes de déloger les forces ukrainiennes de leurs positions fortifiées et de réaliser des gains tactiques sur le champ de bataille », indique le doucment.

La chloropicrine est répertoriée comme agent d'étouffement interdit par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), basée à La Haye.

Également connu sous le nom de PS, ce produit a été largement utilisé pendant la Première Guerre mondiale et peut provoquer une irritation des poumons, des yeux et de la peau, ainsi que des vomissements, des nausées et des diarrhées.

Le Kremlin a rejeté ces accusations, les qualifiant de « sans fondement ».

Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré à des journalistes à Moscou que la Russie respectait ses obligations en vertu de la Convention sur les armes chimiques, qui interdit aux États de développer ou d'acquérir de nouvelles armes. Quelque 193 États ont ratifié la convention.

Kyiv fait face à une poussée russe dans l'est de l'Ukraine

La situation sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine s'aggrave, a déclaré jeudi un haut responsable militaire ukrainien.

Selon Nazar Voloshyn, porte-parole du commandement stratégique ukrainien dans l'est du pays, les défenseurs locaux s'opposent jusqu'à présent à une action concertée des forces russes plus importantes et mieux équipées,

La Russie a rassemblé des troupes dans la région de Donetsk pour percer la ligne de défense ukrainienne, a indiqué Voloshyn.

« L'ennemi essaie de prendre l'initiative stratégique et de violer notre défense », a-t-il déclaré à la télévision nationale.

« L'ennemi attaque activement sur toute la ligne de front et, dans plusieurs directions, il a réalisé certaines avancées tactiques. La situation évolue de manière dynamique. »

La Russie a repoussé l'Ukraine sur le champ de bataille alors que Kyiv est aux prises avec une pénurie de troupes et de munitions. Les forces ukrainiennes s'empressent maintenant de construire de nouvelles fortifications défensives le long de la ligne de front d'environ 1 000 kilomètres.

La lutte des Ukrainiens s'intensifie depuis des mois alors que l'armée attendait une nouvelle aide militaire vitale de la part des États-Unis. Le soutien a été suspendu à Washington pendant six mois.

14 blessés lors de la troisième attaque à Odessa en une semaine

La Russie a lancé sa troisième attaque en une semaine contre la ville portuaire d'Odessa, dans le sud du pays, tirant des missiles balistiques et blessant 14 personnes, ont indiqué des responsables locaux et les services d'urgence.

L'attaque a touché un dépôt de tri appartenant à la plus grande société de livraison privée d'Ukraine, Nova Poshta. Aucun membre du personnel n'a été blessé, a indiqué l'entreprise, mais la grève a provoqué un incendie majeur.

Lundi, six personnes ont été tuées lors d'une frappe de missile russe sur Odessa, et deux jours plus tard, trois personnes y sont mortes lorsque les forces du Kremlin ont pris pour cible des infrastructures civiles.

Les frappes à longue portée ont été une caractéristique de la guerre d'usure menée par le Kremlin. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré jeudi que la Russie avait lancé plus de 300 missiles de différents types, près de 300 drones Shahed et plus de 3 200 bombes aériennes guidées sur l'Ukraine rien qu'en avril.