Nouvelle-Calédonie : la date du prochain référendum d'indépendance fixée

Un an après le premier référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, la date du prochain a été fixée. Il aura lieu le 6 septembre 2020. Paris a tranché entre les deux dates que proposaient loyalistes et indépendantistes, choisissant la plus tardive pour « garantir le parfait déroulement du scrutin ».

Lors de la première consultation, en novembre 2018, le non l'avait emporté avec plus de 56 % des suffrages. Selon l'accord de Nouméa, si l'indépendance vis-à-vis de la France est de nouveau rejetée, un troisième et dernier référendum pourra être organisé.