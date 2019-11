Royaume-Uni : le Labour, cible d'une cyberattaque

"A notre connaissance, aucune de nos informations n'a été téléchargée", a déclaré Jeremy Corbyn, chef du parti travailliste, "et l'attaque a été repoussée grâce à un système efficace, développé en interne par des membres de notre parti. Si c'est un signe de ce qui pourrait advenir pendant ces élections, cela me rend particulièrement nerveux, parce qu'une cyberattaque contre un parti politique à l'approche d'une élection est suspecte et c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup".

