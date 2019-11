Australie : un hélicoptère s'écrase en tentant d'éteindre les flammes

Un hélicoptère privé de bombardement à eau s'est écrasé, ce mercredi, alors qu'il combattait un incendie à l'ouest de Brisbane, en Australie. Le pilote n'a été que légèrement blessé.

Alors que le temps plus frais de la nuit a apporté un certain soulagement aux pompiers de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, l'attention s'est portée sur son voisin du nord, le Queensland, où plus de 80 incendies ont menacé des vies et des maisons. Les autorités ont demandé aux habitants de quitter immédiatement certaines zones de l'Etat, y compris autour de Pechey, où l’hélicoptère s'est crashé.