Oups, la boulette ! Le drapeau russe à l'envers sur le maillot de l'équipe de football

Décidément, ces qualifications nous réservent bien des surprises... extra-sportives. Le 7 septembre dernier, la Fédération française de football avait fait une belle bourde en confondant l'hymne de l’Albanie , l'adversaire ce soir-là des Bleus, avec celui de la principauté d’Andorre que les joueurs de Didier Deschamps allaient rencontrer quelques jours plus tard. Et ce malaise, déjà gênant en soit, avait été accentué par le speaker du Stade de France qui avait, lui, fait ses excuses aux "supporters arméniens" pour la maladresse.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.