Procédure de destitution de Trump : des auditions devant des millions de téléspectateurs

« D'abord, les républicains ont dit que Donald Trump n'avait rien fait de mal, explique-t-il. Ensuite, ils ont dit qu'il avait peut-être fait quelque chose de mal mais que ce n'était pas si grave. Et maintenant ils disent qu'il y a peut-être eu donnant-donnant, qu'il a peut-être forcé les Ukrainiens à faire quelque chose en échange d'une aide des États-Unis et franchi la ligne rouge mais que ça ne mérite pas une destitution. »

À l'issue des auditions, la Chambre des représentants débattra et votera pour savoir si elle doit oui ou non mettre en accusation le 45e président américain pour abus de pouvoir en adoptant une résolution de destitution. Pour cela, la majorité simple suffit. L'opposition démocrate étant majoritaire, cette étape a de fortes chances d'être franchie.

« La télévision introduit la procédure de destitution dans votre salon, votre bureau, sur votre téléphone, commente Leonard Steinhorn, professeur de sciences politiques et communication à la Americain University. Et le pouvoir émotionnel est immense parce que vous entendez cela de la bouche des témoins. »

Six semaines après le lancement de l'enquête, c'est une étape charnière de la procédure de destitution de Donald Trump qui débute aux États-Unis. Jusqu'ici, les auditions avaient eu lieu à huit clos. Désormais, elles seront diffusées en direct et vues des millions de téléspectateurs et d'internautes.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.