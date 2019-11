Cessez-le-feu entre Israël et Gaza

Forces israéliennes et factions palestiniennes d'accord pour un cessez-le-feu. Il serait entré en vigueur à l'aube selon la médiation égyptienne et un haut responsable du groupe armé palestinien Jihad islamique. Mais jusque tard dans la nuit, des roquettes ont été tirées et Tsahal a mené des bombardements.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.