Ces chutes de neige sont dues à une perturbation qui s'est renforcée ce jeudi en progressant sur l'est de l'Hexagone. De plus, sur toute la zone concernée, la limite pluie-neige s'est brutalement abaissée, créant des phénomènes d'isothermie . Ce premier épisode neigeux devrait normalement prendre fin vendredi matin.

Météo France indique que les quantités de neige pourraient être très importantes sur un large secteur, allant du département de Saône-et-Loire au nord et de la Drôme au sud. Entre 2 et 30 cm sont ainsi attendus en plaine. A partir de 500 m d'altitude, cette couche de neige pourrait atteindre localement 50 cm.

