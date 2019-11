L'effet papillon des déchets en Méditerranée

"Il y a d'autres déchets qui évoluent, par exemple, les barrières de chantier, les vélos et quelques trottinettes, bien sûr, mais on en récupère quand même de moins en moins et ça, c'est plutôt bon signe," estime Alain Dumort.

"Pourquoi ? Parce qu'on a des partenaires qui ont une vraie conscience - notamment ceux qui sont autour du Vieux-Port - : ils ont limité les déchets notamment plastiques, à usage unique et multiplié les poubelles, donc on trouve de moins en moins de déchets de ce type," se félicite-t-il.

"La situation, paradoxalement, s'améliore quand même," fait remarquer le chef de la Représentation de la Commission européenne à Marseille. "Nous sommes partenaires depuis trois ans dans cette opération et on constate déjà que la nature des déchets évolue," dit-il.

"Dans tous les pays - en tout cas, du pourtour méditerranéen, il y a des opérations similaires qui se font : en Italie, Espagne, Algérie, Jordanie, au Maroc, etc." renchérit-il avant d'ajouter : "C'est une vraie opération globale parce qu'on sait très bien qu'un déchet qui vient d'Égypte, par exemple, finira un jour ou l'autre à Chypre, en Italie ou dans le Vieux-Port, donc, cette opération est à dimension européenne, méditerranéenne et mondiale."

_"Cette opération s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large parce que nous - Commission européenne -, on travaille au niveau européen , mais avec une vocation qui est également mondiale : c'est pour cela que cette campagne #EUBeachCleanup est faite avec les Nations unies,"_ fait-il remarquer.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.