Iran : l'ayatollah Khamenei rejette les manifestations et soutient le gouvernement

L'ayatollah Khamenei soutient la décision du gouvernement iranien d'augmenter les prix de l'essence . Le chef suprême iranien qualifie aussi les manifestants qui protestent violemment contre cette décision de "voyous contre-révolutionnaires et soutenus par l'étranger". De quoi, peut-être, appuyer la police iranienne et donner le signal d'une répression plus forte après trois jours de manifestations dans tout le pays.

