Le poids du camion en cause dans l'effondrement meurtrier d'un pont en France ?

Les enquêteurs français cherchent des réponses à l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn qui a causé la mort de deux personnes. Au lendemain du drame, le maire de la petite commune Éric Oget a fait savoir que le camion qui a emprunté le pont pesait plus de 40 tonnes avec son chargement, alors que la limite maximale autorisée était de 19 tonnes. Incompréhensible selon lui, pourtant le chauffeur était de la région.

Mais comme l'explique ce riverain, il y avait un problème connu :

"C'est un pont qui est de plus en plus utilisé parce que la commune s'est agrandie depuis quelques années, il y a de plus en plus de véhicules, et il est malheureusement emprunté par des camions qui n'en ont pas le droit."

Le passage de camions en surpoids n'était pas exceptionnel a confirmé un élu local.

Ce sont les plongeurs de la gendarmerie qui ont estimé le poids de l'engin avec son chargement.

Ce poids-lourds appartenait à une entreprise locale de forage, qui a été perquisitionnée.

La carcasse du camion devrait être remontée à la surface pour les besoins de l'enquête, mais cette opération complexe devrait prendre du temps.

Ce drame remet à l'ordre du jour les conclusions de la mission d'information sénatoriale sur la sécurité des ponts mise en place après l'effondrement du viaduc autoroutier de Gênes en Italie en août 2018.

"Le rapport que nous avons remis au gouvernement au mois de juillet s'intitule Sécurité des ponts, éviter un drame, donc nous pressentions qu'il y avait une véritable dangerosité des ponts" a réagi Hervé Maurey, sénateur et président de cette mission d'information.

Selon ce rapport, 29 000 ponts de l'hexagone sont en mauvais état. Hervé Maurey avait appelé à un plan Marshall pour éviter un drame.

L'ouvrage de Mirepoix-sur-Tarn, rénové en 2003, "n'était pas classé à surveillance renforcée ou en état critique", selon Georges Tempez, du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema). Cet organisme public en avait réalisé en 2017 une inspection détaillée pour le compte du Conseil départemental. Un dernier contrôle avait aussi été mené en décembre 2018.

D'autres ponts suspendus desservent aussi la région. La France compte entre 200 000 et 250 000 ponts. Leur nombre exact n'est pas connu.