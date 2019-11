Michael Jackson revient en France

"Quand vous dites le mot légende, c'est ce que c'est, ça continue encore et encore" a réagi sa sœur aînée, Latoya Jackson , en Allemagne pour promouvoir la tournée. Interrogée sur le documentaire "Leaving Neverland" , dans lequel deux hommes font de sérieuses allégations d'actes de pédophilie contre Michael Jackson, elle préfère botter en touche. "Je n'ai jamais vu ce documentaire, je ne veux pas le voir et je ne le regarderai pas. Donc je préfère que les choses restent optimistes et positives".

En 2009 déjà, la tournée King of Pop , retraçant la carrière de Michael Jackson , traversait la France. 10 ans plus tard, avec le soutien de la Jackson Family Foundation , le spectacle continue de déchaîner les fans.

