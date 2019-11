Boris Johnson enfile les gants de boxe avant son débat télévisé

Plus de No Comment

Boris Johnson a enfilé des gants de boxe sur lesquels étaient écrit "Get Brexit Done". Avant son débat télévisé contre le leader de l'opposition Jeremy Corbyn, le Premier ministre britannique s'est rendu dans un gymnase à Manchester pour se détendre. Lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait en forme pour le débat, Johnson a répondu que c'était l'occasion d'expliquer aux gens pourquoi la Grande-Bretagne tenait des élections le 12 décembre, soulignant que le Parlement bloquait le Brexit.

