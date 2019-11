JO 2024 : les hôtels se rebiffent

De leur côté, les hôteliers français poursuivent déjà en justice Airbnb pour "concurrence déloyale" et ont donc décidé de ne plus siéger aux réunions préparatoires des JO 2024.

Le président d’Airbnb Thomas Bach s'était félicité de devenir un des sponsors des Jeux et évoquait "un accord historique" qui "vise" à organiser une compétition à la fois "authentique et durable."

Les hôteliers français n'ont pas digéré l'accord entre le Comité ineternational Olymbique et Airbnb et annoncent "suspendre leur participation" à l'organisation des JO 2024.

